Teams – Round 10: Joe Marchant to make 100th appearance for Quins

All the line-ups named for each Premiership club for Round 10, with a number of players returning from Six Nations duty during the fallow week.

Harlequins v Sale Sharks

Harlequins: 15 Mike Brown, 14 Louis Lynagh, 13 Joe Marchant, 12 Andre Esterhuizen, 11 Aaron Morris, 10 Marcus Smith, 9 Danny Care; 1 Joe Marler, 2 Scott Baldwin, 3 Simon Kerrod, 4 Matt Symons, 5 Stephan Lewies (c), 6 Archie White, 7 Will Evans, 8 Alex Dombrandt

Replacements: 16 Elia Elia, 17 Jordan Els, 18 Wilco Louw, 19 Glen Young, 20 James Chisholm, 21 Martin Landajo, 22 Brett Herron, 23 Luke Northmore

Sale: 15 Simon Hammersley, 14 Denny Solomona, 13 Sam James, 12 Luke James, 11 Marland Yarde, 10 Robert du Preez, 9 Will Cliff; 1 Valery Morozov, 2 Ewan Ashman, 3 Coenie Oosthuizen, 4 Matt Poslethwaite, 5 Josh Beaumont, 6 Jean-Luc du Preez, 7 Jono Ross (c), 8 Daniel du Preez

Replacements: 16 Curtis Langdon, 17 Bevan Rodd, 18 WillGriff John, 19 Lood de Jager, 20 Cobus Wiese, 21 Cameron Neild, 22 Raffi Quirke, 23 Conor Doherty

Exeter Chiefs v Northampton Saints

Exeter Chiefs’ duo Dave Ewers and Richard Capstick. Stu Forster/Getty Images

Exeter: 15 Stuart Hogg, 14 Tom O’Flaherty, 13 Tom Hendrickson, 12 Ollie Devoto, 11 Josh Hodge, 10 Harvey Skinner, 9 Jack Maunder; 1 Alec Hepburn, 2 Jack Yeandle (c), 3 Harry Williams, 4 Will Witty, 5 Sam Skinner, 6 Dave Ewers, 7 Richard Capstick, 8 Sam Simmonds

Replacements: 16 Jack Innard, 17 James Kenny, 18 Marcus Street, 19 Don Armand, 20 Sean Lonsdale, 21 Sam Hidalgo-Clyne, 22 Joe Simmonds, 23 Ian Whitten

Northampton: 15 Ahsee Tuala, 14 Matt Proctor, 13 Rory Hutchinson, 12 Piers Francis, 11 Ollie Sleightholme, 10 George Furbank, 9 Alex Mitchell; 1 Alex Waller (cc), 2 Sam Matavesi, 3 Ehren Painter, 4 David Ribbans, 5 Api Ratuniyawara, 6 Nick Isiekwe, 7 Lewis Ludlam (cc), 8 Shaun Adendorff

Replacements: 16 Reece Marshall, 17 Nick Auterac, 18 Paul Hill, 19 Alex Coles, 20 Tom Wood, 21 Henry Taylor, 22 Harry Mallinder, 23 Taqele Naiyaravoro

Leicester Tigers v Wasps

Leicester Tigers centre Matias Moroni. Malcolm Couzens/Getty Images

Leicester: 15 Freddie Steward, 14 Kobus van Wyk, 13 Matías Moroni, 12 Matt Scott, 11 Kini Murimurivalu, 10 Zack Henry, 9 Richard Wigglesworth (c); 1 Luan de Bruin, 2 Julian Montoya, 3 Dan Cole, 4 Calum Green, 5 Tomas Lavanini, 6 Hanro Liebenberg, 7 Cyle Brink, 8 Jasper Wiese

Replacements: 16 Tom Youngs, 17 Nephi Leatigaga, 18 Joe Heyes, 19 Harry Wells, 20 Tommy Reffell, 21 Jack van Poortvliet, 22 Johnny McPhillips, 23 Dan Kelly

Wasps: 15 Matteo Minozzi, 14 Zach Kibirige, 13 Malakai Fekitoa, 12 Jimmy Gopperth, 11 Josh Bassett, 10 Charlie Atkinson, 9 Ben Vellacott; 1 Tom West, 2 Tommy Taylor, 3 Kieran Brookes, 4 Will Rowlands, 5 James Gaskell, 6 Brad Shields (c), 7 Ben Morris, 8 Tom Willis

Replacements: 16 Tom Cruse, 17 Ben Harris, 18 Jeff Toomaga-Allen, 19 Levi Douglas, 20 Sione Vailanu, 21 Alex Schwarz, 22 Jacob Umaga, 23 Michael Le Bourgeois

Bath v Gloucester

Ben Spencer will captain Bath. Dan Mullan/Getty Images

Bath: 15 Tom de Glanville, 14 Semesa Rokoduguni, 13 Max Clark, 12 Josh Matavesi, 11 Will Muir, 10 Rhys Priestland, 9 Ben Spencer (c); 1 Juan Schoeman, 2 Tom Dunn, 3 Christian Judge, 4 Josh Bayliss, 5 Mike Williams, 6 Taulupe Faletau, 7 Miles Reid, 8 Zach Mercer

Replacements: 16 Jack Walker, 17 Jamie Bhatti, 18 Henry Thomas, 19 Tom Ellis, 20 Ethan Staddon, 21 Will Chudley, 22 Tian Schoeman, 23 Jonathan Joseph

Gloucester: 15 Jason Woodward, 14 Louis Rees-Zammit, 13 Chris Harris, 12 Tom Seabrook, 11 Ollie Thorley, 10 Billy Twelvetrees, 9 Willi Heinz; 1 Val Rapava-Ruskin, 2 Henry Walker, 3 Fraser Balmain, 4 Ed Slater, 5 Alex Craig, 6 Jordy Reid, 7 Lewis Ludlow (c), 8 Ruan Ackermann

Replacements: 16 Santiago Socino, 17 Alex Seville, 18 Jamal Ford-Robinson, 19 Ollie Atkins, 20 Freddie Clarke, 21 Stephen Varney, 22 George Barton, 23 Henry Trinder

London Irish v Bristol Bears

London Irish wing Ollie Hassell-Collins. Bryn Lennon/Getty Images

London Irish: 15 James Stokes, 14 Ben Loader, 13 Curtis Rona, 12 Theo Brophy Clews, 11 Ollie Hassell-Collins, 10 Paddy Jackson, 9 Ben Meehan; 1 Will Goodrick-Clarke, 2 Matt Cornish, 3 Lovejoy Chawatama, 4 Steve Mafi, 5 George Nott, 6 Matt Rogerson (c), 7 Blair Cowan, 8 Albert Tuisue

Replacements: 16 Agustin Creevy, 17 Allan Dell, 18 Ollie Hoskins, 19 Rob Simmons, 20 Sean O’Brien, 21 Nick Phipps, 22 Terrence Hepetema, 23 Tom Parton

Bristol: 15 Charles Piutau, 14 Luke Morahan, 13 Piers O’Conor, 12 Sam Bedlow, 11 Siva Naulago, 10 Callum Sheedy, 9 Andy Uren; 1 Yann Thomas, 2 Will Capon, 3 John Afoa, 4 Dave Attwood, 5 Chris Vui, 6 Steven Luatua (c), 7 Dan Thomas, 8 Mitch Eadie

Replacements: 16 George Kloska, 17 Jake Woolmore, 18 Jake Armstrong, 19 Ed Holmes, 20 Jake Heenan, 21 Tom Kessell, 22 Ioan Lloyd, 23 Alapati Leiua