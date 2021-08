WELSH RESULTS

WRU CHAMPIONSHIP CUP:GROUP 1: Cross Keys 13 - 33 Bargoed GROUP 2: Cardiff Met 47 - 22 Beddau GROUP 3: Maesteg Quins 32 - 23 Neath GROUP 4: Ystalyfera 20 - 24 NarberthWRU PLATE:DISTRICT A1: Abergavenny 31 - 0 Blaenavon, Brynmawr 19 - 15 YnysdduDISTRICT A2: Caerleon 45 - 29 CroesyceiliogDISTRICT A3: Newport HSOB 50 - 18 Pill Harriers, Oakdale 24 - 22 MonmouthDISTRICT A4: Risca 21 - 39 Pontypool United, Talywain 28 - 24 NewbridgeDISTRICT B1: Rhiwbina 0 - 50 St Josephs, St Peters 24 - 17 LlanishenDISTRICT B2: Taffs Well 10 - 3 Barry DISTRICT C1: Abercwmboi 9 - 15 AberdareDISTRICT C3:...

