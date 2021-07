2021-2022 NATIONAL 2 SOUTH FIXTURES

Round 1 - Sat 4 SepHenley v Old Albanian Hinckley v Barnes Redruth v Leicester Lions Clifton v Barnstaple Westcliff v Dings Esher v Rochford Guernsey v Worthing Bury St Edmunds v CanterburyRound 2 - Sat 11 SepHenley v Hinckley Worthing v Bury St Edmunds Rochford v Guernsey Dings v Esher Barnstaple v Westcliff Leicester Lions v Clifton Barnes v Redruth Old Albanian v CanterburyRound 3 - Sat 18 SepHinckley v Old Albanian Redruth v Henley Clifton v Barnes Westcliff v Leicester LionsEsher v Barnstaple Guernsey v Dings Bury St Edmunds v Rochford Canterbury v WorthingRound 4 - Sat 25 S...